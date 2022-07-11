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В Мордовии утонули мальчик и девочка

В Мордовии утонули мальчик и девочка

В МЧС России по Мордовии рассказали о трагическом инциденте с гибелью детей в Ичалковском районе. По данным регионального МЧС, на дне водоема в карьере около Смольного Ичалковского района в пятнадцати метрах от берега были обнаружены тела детей.

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