В Мордовии утонули мальчик и девочка

В МЧС России по Мордовии рассказали о трагическом инциденте с гибелью детей в Ичалковском районе. По данным регионального МЧС, на дне водоема в карьере около Смольного Ичалковского района в пятнадцати метрах от берега были обнаружены тела детей.
В МЧС России по Мордовии рассказали о трагическом инциденте с гибелью детей в Ичалковском районе. По данным регионального МЧС, на дне водоема в карьере около Смольного Ичалковского района в пятнадцати метрах от берега были обнаружены тела детей.
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