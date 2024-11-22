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Медведев показал момент удара гиперзвуковой ракеты «Орешник»

Медведев показал момент удара гиперзвуковой ракеты «Орешник»

Опубликованные Медведевым кадры вчера впечатлили весь мир.После вчерашнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты по вражеским целям в Днепропетровске заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к так называемым западным партнёрам.

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