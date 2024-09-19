Заполярье готовится к «ледокольной гонке»

Запад объявил арктический регион ареной противостояния с Россией и Китаем. Уже очевидно, что изменение климата влечет за собой не только отрицательные, но и положительные последствия, во всяком случае, для России.
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