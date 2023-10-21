U of M: добавка из крахмала снижает риск отторжения пересаженного костного мозга

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора и Мичиганского университета (U of M) выяснили, что пищевая добавка из картофельного крахмала может снизить риск реакции "трансплантат против хозяина" у людей, перенесших пересадку костного мозга.
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