Теперь на Айфонах можно использовать NFC. Без обращения к Apple Pay

Сторонние разработчики теперь смогут использовать NFC на устройствах iOS, не обращаясь к Apple Pay или Apple WalletСторонние разработчики теперь смогут использовать NFC на устройствах iOS без необходимости обращаться к Apple Pay или Apple Wallet — это стало возможным после того, как Европейская комиссия приняла предложение Apple в рамках урегулирования антимонопольного расследования в отношении сервиса Apple Pay.