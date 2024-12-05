Сельским медикам предложили компенсировать оплату услуг ЖКХ

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Яна Лантратова и Александр Терентьев во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым направили на отзыв в Правительство законопроект о компенсациях на оплату услуг ЖКХ для медицинских работников в селах и поселках.