Сельским медикам предложили компенсировать оплату услуг ЖКХ

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Яна Лантратова и Александр Терентьев во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым направили на отзыв в Правительство законопроект о компенсациях на оплату услуг ЖКХ для медицинских работников в селах и поселках.
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