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Юрист Рыбченко: за захват части участка соседа грозит штраф от 5 тысяч рублей

Юрист Рыбченко: за захват части участка соседа грозит штраф от 5 тысяч рублей

Установку забора мимо границы дачного участка можно оспорить в Росреестре. Захватившего лишние метры соседа накажут штрафом, сообщил агентству «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

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