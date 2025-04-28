Юрист Рыбченко: за захват части участка соседа грозит штраф от 5 тысяч рублей

Установку забора мимо границы дачного участка можно оспорить в Росреестре. Захватившего лишние метры соседа накажут штрафом, сообщил агентству «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии