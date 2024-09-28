"На колени перед вами не встану": Русский полицейский дал отпор азербайджанской диаспоре. Сильное обращение инспектора ДПС

Мне хотелось бы,чтобы на такие резонансные происшествия власть публично через соц сети,мессенджеры сообщала о ходе расследования,и наказывала преступников.А тех кто покрывает их был строго наказан.Народ в прошлое болото не вернётся.

НК

Наталья Котельникова

И это только начало, пусть лучше возвращаются к себе домой, а то некому станет. Они звереют с каждым днём, а мы становимся жёстче. И разгоните в конце концов эти ОПГ - диаспоры, это ведь они организуют это зверьё.