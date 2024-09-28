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Царьград

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"На колени перед вами не встану": Русский полицейский дал отпор азербайджанской диаспоре. Сильное обращение инспектора ДПС

"На колени перед вами не встану": Русский полицейский дал отпор азербайджанской диаспоре. Сильное обращение инспектора ДПС

В 2021 году инспектор ДПС Александр Гусев защитил себя и дал отпор азербайджанской диаспоре. С тех пор его жизнь превратилась в ад.

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Комментарии
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Ирина Черноиванова
Мне хотелось бы,чтобы на такие резонансные происшествия власть публично через соц сети,мессенджеры сообщала о ходе расследования,и наказывала преступников.А тех кто покрывает их был строго наказан.Народ в прошлое болото не вернётся.
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14 час.
ИЧ
Ирина Черноиванова
Неприкасаемых больше недолжно быть.
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14 час.
НК
Наталья Котельникова
И это только начало, пусть лучше возвращаются к себе домой, а то некому станет. Они звереют с каждым днём, а мы становимся жёстче. И разгоните в конце концов эти ОПГ - диаспоры, это ведь они организуют это зверьё.
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7 час.

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