Как пугал первый сурвайвал-хоррор

Когда я проходил Alone in the Dark 2024 года, то всё время думал: а чем была хороша первая часть, раз серию постоянно пытаются воскресить? Придумала ли игра 92 года жанр survival horror? Какими получились бы Resident Evil и Silent Hill, если бы не Alone in the Dark? Да и вообще: может ли хоть чем-то удивить хоррор, которому уже больше 30 лет? Чтобы ответить на эти вопросы, мне пришлось пройти Alone in the Dark 1992 года и это было тяжело.