Пенсионерку из Ленобласти 6 лет отказываются переселить из непригодного для жилья барака

Ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей вдовы участника Великой Отечественной войны из Ленинградской области, которой отказываются предоставить жильё.
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