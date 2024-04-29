iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max показали на общем фото. Возможно, это макеты

Фотографии всех четыре моделей линейки iPhone 16 опубликовал китайский инсайдер Ice Universe. Источник не уточняет, реальные ли это смартфоны или макеты, но по внешнему виду они не отличаются друг от друга.
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