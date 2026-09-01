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Регионы России

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Программа льготной аренды жилья может охватить всю Россию

Программа льготной аренды жилья может охватить всю Россию

Программа «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации» может быть распространена на весь регион России.

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