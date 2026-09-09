В ЛДПР предложили провести полный аудит всех мер поддержки мигрантов

Флаг ЛДПР | © РИА Новости / Павел Бедняков Руководитель депутатского объединения ЛДПР в Московской городской думе Мария Воропаева в разговоре с РИА Новости предложила провести полный аудит всех мер поддержки мигрантов, отменить их и на практике обеспечить приоритет российских граждан перед иностранцами.