В ЛДПР предложили провести полный аудит всех мер поддержки мигрантов

Флаг ЛДПР | © РИА Новости / Павел Бедняков Руководитель депутатского объединения ЛДПР в Московской городской думе Мария Воропаева в разговоре с РИА Новости предложила провести полный аудит всех мер поддержки мигрантов, отменить их и на практике обеспечить приоритет российских граждан перед иностранцами.
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Они всё предлагают, а кто и когда примет к действию?
Г-но затулло снова баллотируется по 54 одномандатному округу Сочи. Сочинцы! Не проспите врага народа!
Надо провести аудит правомочности нахождения на территории России всех этих стад... В том числе и правомочность получения ими российского гражданства, ВНЖ, доступа к социалке...
Но я лучше проголосую за ЛДПР чем за ЕД Ро Эти хоть предлагают Ед Ро делает вид что ничего не происходит кризиса в миграционной политике РФ нет... Затулло Душанбинского из партии не исключили и позволили ему вновь от Ед Ра баллотироваться - значит считают его высказывания правильными.....Ни одного голоса Единой России!
Отличное предложение, жаль, что невыполнимое Кто даст?... пока Хуснуллин в Правительстве а Затулло в ГД и вновь баллотируется...А еще как быть с высказыванием Слуцкого что "Азербайджан в его сердце"? А ведь именно Азербайджанцев больше всего не любят на территории РФ