Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как мягко снизить вес после 45 лет: научный подход вместо жёстких диет

Как мягко снизить вес после 45 лет: научный подход вместо жёстких диет

В определённый момент приходит понимание, что прежние методы уже не работают. Организм меняется, обменные процессы замедляются, и то, что легко удавалось в двадцать пять, после сорока пяти требует совершенно иного подхода.

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