Вокруг Калининграда натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке (КАРТА)

Калининградский особый район предназначен для обороны и защиты интересов России на Балтике. В НАТО же понимают, что блокирование Калининграда обеспечит им контроль над всем побережьем Балтики, за исключением маленького участка где-то в конце Финского залива.
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