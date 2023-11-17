Русская весна
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Русская весна

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  • Воробей
    На "боевого хомячка", натравленного на русских и Россию - укронацистов, будет оказано наиболее позитивное оздоравлива...На Украине не жду...
  • Андрей Сим
    Могут совсем не дождаться, вернее должны не дождаться.На Украине не жду...
  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "Русская весна",возьми за правило.прежде чем что то копиастить,проверь,падаль, а не на врага ли ты э...Чудовищный взрыв ...

Вокруг Калининграда натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке (КАРТА)

Вокруг Калининграда натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке (КАРТА)

Калининградский особый район предназначен для обороны и защиты интересов России на Балтике. В НАТО же понимают, что блокирование Калининграда обеспечит им контроль над всем побережьем Балтики, за исключением маленького участка где-то в конце Финского залива.

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