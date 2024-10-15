Дайджест дня: новый Mercedes CLA, дизельный Tank 300 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Показан компактный седан Mercedes-Benz CLA третьего поколения, хотя машина пока скрыта под пестрым камуфляжем.
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