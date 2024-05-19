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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Голубцова: «Некоторые части системы фигурного катания токсичны до такой степени, что разрушают карьеру и дух»

Голубцова выступает в дуэте с Кириллом Белобровом. «Я начала кататься еще ребенком, в три года, и мой путь в фигурном катании был трудным.

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