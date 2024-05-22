Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше после гибели Эбрахима Раиси, который скончался после крушения вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана.

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