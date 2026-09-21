Как снова полюбить чтение: эксперты о книгах для взрослых новичков

Жителям Сингапура начали платить за чтение книг, чтобы отвлечь их от гаджетов. Чего скрывать, многие из нас совсем перестали читать.
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