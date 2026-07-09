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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: новые летние десерты в «Гранд Отеле Европа»

Повод выйти из дома: новые летние десерты в «Гранд Отеле Европа»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Летняя коллекция с итальянским настроением В основе нового десертного меню — джелато и сорбеты из натуральных ингредиентов: ягод, фруктов, орехов, фермерских сыров, молока и сливок.

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