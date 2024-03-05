Хлопчатник с отредактированными генами выращивают новосибирские ученые

В СФНЦА РАН стартовал проект «Хлопчатник в Сибири». Эксперимент по выращиванию экзотического растения в Новосибирской области обещает превзойти опыты ученых советского времени, когда в Сибири пытались выращивать сою и рапс.
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