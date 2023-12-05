Домашний.Кинозал (кино на вечер)

Зимние вечера прекрасны тем, что нужно. много больших и мягких подушек! Ими можно драться (пока не видит мама), валяться на них, но лучше всего ими обкладываться поудобнее, чтобы смотреть какое-нибудь доброе и душевное кино.
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