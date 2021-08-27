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Анонс футбольного уик-энда.

Анонс футбольного уик-энда.

 Выходные в Англии будут по-настоящему жаркими: "Манчестер Сити" на своём стадионе примет "Арсенал", "Ливерпуль" попробует сдержать Ромелу Лукаку и остановить успешную серию "Челси".

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Лена Мисько
У Роналду и тренера «МЮ» Сульшера особые отношения: 👹 Сульшер помогал молодому Роналду освоиться в «Ман Юнайтед», когда тот только перешел: возил его по городу, нашел нужного репетитора. 👹 Роналду застал раннего Сульшера тренера. А Уле-Гуннар работал с ним и с Руни и рассказывал: «Каждый раз, когда Уэйн или Криштиану уводили мяч в сторону, потом пробрасывали его между ног защитнику, а вратарь просто тормозил, я толкал своих детей: «Твой папа их этому научил!» 👹 Роналду говорил, что Сульшер не был самым уникальным игроком того состава, но респектовал ему за интеллект на поле: «В «Манчестер Юнайтед» было много техничных футболистов, но не было никого умнее Уле. Один пас – игра обострена до предела». 👹 Странно, но совместно они соорудили только один гол: в 2006-м Роналду ассистировал на Сульшера в матче против «Рединга». Теперь есть шанс поработать еще. https://gol.ru/materials/14229
Лена Мисько
Текст про переход Роналду в «МЮ» и тактическую головоломку Сульшера: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/england/2958472.html Sports.ru Трансфер Роналду – большое испытание для Сульшера. Он получает супероружие, но лишается всех наработок Колонка Вадима Лукомского.
Лена Мисько
[ Западные СМИ о российском футболе] Итальянский журналист Каппеллини: "Кто додумался дать Кокорину одну из самых высоких зарплат в "Фиорентине"? Итальянский журналист Стефано Каппеллини в своей колонке для издания La Repubblica поделился мнением об Александре Кокорине. "Как можно было подписать такого игрока, как Кокорин? Кто додумался дать одну из самых высоких зарплат в команде футболисту, который на данный момент, как кажется, находится в списке игроков для ротации? Он занимает место на скамейке запасных, уже зная, что никогда не выйдет на поле. Абсолютная загадка", - написал Каппеллини.
Лена Мисько
😬 Возвращение Криша в «МЮ» – это, конечно, очень красиво, но «Юнайтед» опять забил на стратегию. Покупка Роналду – радость для фанатов и САФа, но проблема для клуба 🤔 Нападение «Юнайтед» сейчас: Роналду, Санчо, Гринвуд, Рэшфорд, Марсьяль, Кавани, Джеймс, молодой Амад, а еще Лингард, который может сыграть на флангах. Куда их всех девать? 👿 Ради прогресса Гринвуда несколько лет назад клуб продал Лукаку и Санчеса. Теперь пусть подождет? 🙂 Сульшер и спортивный директор «МЮ» Джон Мерто по крупицам собирали состав: додавили «Боруссию» и взяли Санчо, убедили Варана красивым проектом. А потом придавили все успехи хаотичной покупкой Роналду: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kopylov/2958427.html?utm_source=telegram&utm_medium=sha&utm_campaign=2021-08-27
Лена Мисько
Роналду из-за правил АПЛ не сможет взять 7-й номер в «МЮ», если Кавани не уйдет. Форвард Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Пока не было официальной информации о том, под каким номером 36-летний португалец будет выступать. Однако, согласно правилам АПЛ, Роналду не сможет взять 7-й номер, под которым он играл в «Ювентусе», «Реале» и «МЮ». Этот номер сейчас у Эдинсона Кавани. И правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона. Роналду может свободно получить седьмой номер, если уйдет Кавани. Но, по данным разных источников, Кавани и «МЮ» не собираются расставаться этим летом.
Лена Мисько
Джозеф Помплиано (основатель Huddle Up): Анонс о присоединении Криштиану Роналду к «Манчестер Юнайтед» привел к тому, что акции «Юнайтед» выросли на 8% (+ 250 млн долларов).
Лена Мисько
дешево как-то :) «Ювентус» подтвердил сумму трансфера Криштиану Роналду — €15 млн + €8 млн бонусами.
Лена Мисько
Джанлука Ди Марцио: Криштиану Роналду будет зарабатывать 25 миллионов фунтов стерлингов в год в «Юнайтед». 480 000 фунтов в неделю. Контракт на 2 года.
Ruslan Zakirov
Ты ничего не понимаешь. Агенты просто вышли на консультантов из Зенита. Просто подумали, что продавать Криштиану ща 50 тыс.рублей это совсем не комильфо. Да и сам Криштиану не Паредес. Он не стоит 45 млн.евро.
Лена Мисько
Вчера третий тур Бундеслиги стартовал триллером в Дортмунде. "Боруссия", пропустив на 90-й, на 91-й вырвала победу 3:2. Все мячи были забиты во втором тайме. https://youtu.be/GYR3JrVr3ZQ А сегодня продолжение тура: "Аугсбург" - "Байер 04" "Майнц 05" - "Гройтер Фюрт" "Штутгарт" - "Фрайбург" "Кельн" - "Бохум" "Арминия" - "Айнтрахт" "Бавария" - "Герта"
Лена Мисько
📅Расписание матчей на сегодня (28.08.2021) ⏰Время московское ⚽️ Какой футбольный матч смотрим сегодня? ➡️ Полное расписание всех матчей https://football24.ru/tv-programma.html
Лена Мисько
🔥 «Челси» — один из претендентов на победу в чемпионате Англии. «Ливерпуль» оправился после тяжелейшего прошлого сезона и снова готов бороться за титул. В субботу классный футбол стоит ждать на «Энфилде»! Юрген Клопп или Томас Тухель? Кто кого? ❗️А вот что думают о предстоящей встрече букмекеры: 🤝 Обе забьют — 1.70 ⚽️ Гол в обоих таймах: да — 1.62 🔝Тотал (2,5) больше — 1.63 🔥Обе забьют и тотал (2,5) больше — 1.87
Лена Мисько
случайно включила МСити - Арсенал 11ая минута, 2-0
Лена Мисько
второй тайм можно и не смотреть *** "Арсенал" уже раздавлен! "Манчестер Сити" забил три безответных гола, а Джака получил красную карточку! Во втором тайме разгром станет еще более очевидным...
Лена Мисько
5-0 МС : Арсенал 0-9 после 3х матчей у Арсенала
Лена Мисько
«Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три первых матча сезона *** «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (0:5) в матче третьего тура чемпионата АПЛ. Лондонский клуб начал турнир с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55. Кроме того, «Арсенал» впервые с сезона-1953/54 не забил в трех стартовых турах чемпионата. В первом туре команда тренера Микеля Артеты проиграла «Брентфорду» (0:2), во втором – «Челси» (0:2). «Арсенал» на данный момент опустился на последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ. К следующем матче чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Норвичем».
Лена Мисько
Арсенал - уникален. В топе по расходам на трансферы каждый сезон, а состав все равно .... И тренер... Микель Витория или Руй Артета Поведенческая модель одного московского клуба
Лена Мисько
интересно кто-то из ребят, а главное наш тренер смотрит матч Лестера?
Максим Комаров
Нет, не смотрят.
Лена Мисько
хороший (надеюсь) матч нас ожидает
Лена Мисько
я посмотрела матч Норвич - Лестер хорошая игра... Норвич норм играл, в РПЛ бы точно на первом месте шел а Лестер в этом году может замахнуться на ЛЧ, в ЛЕ, как мне кажется, с нами будет играть другой состав, но уровень организации игры настолько выше, что шансы наши крайне не велики. Хотя, можем сменить игру на боявитую и пободаться но... вряд ли, не с этим тренером

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