Большинство отслуживших россиян не считают, что армия помешала их карьере

Подавляющее большинство мужчин, отслуживших по призыву, считает, что армия не помешала их карьере. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Подавляющее большинство мужчин, отслуживших по призыву, считает, что армия не помешала их карьере. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
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