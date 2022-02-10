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Большинство отслуживших россиян не считают, что армия помешала их карьере

Большинство отслуживших россиян не считают, что армия помешала их карьере

Подавляющее большинство мужчин, отслуживших по призыву, считает, что армия не помешала их карьере. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

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