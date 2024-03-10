По словам разработчиков, в их планах всегда было создание подземки для Cyberpunk 2077Метро в Cyberpunk 2077 – это функция, которую сообщество ждало много лет, но она стала частью ролевой игры только с выходом расширения Phantom Liberty.
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