Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Великобритании предрекли продолжение «антироссийской истерии» с новым премьером

Великобритании предрекли продолжение «антироссийской истерии» с новым премьером

В Великобритании продолжится «антироссийская истерия» даже с приходом нового премьер-министра. Такое мнение об изменениях во внешней политики Соединенного Королевства высказал в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии