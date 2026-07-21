Великобритании предрекли продолжение «антироссийской истерии» с новым премьером

В Великобритании продолжится «антироссийская истерия» даже с приходом нового премьер-министра. Такое мнение об изменениях во внешней политики Соединенного Королевства высказал в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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