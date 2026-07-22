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Министр ЖКХ РК: в Крыму все запланированные ремонтные работы будут выполнены, но со смещением сроков

Министр ЖКХ РК: в Крыму все запланированные ремонтные работы будут выполнены, но со смещением сроков

Министр ЖКХ Республики Крым Алексей Кудинов совместно с заместителем Ниной Талыбиной, а также директором Фонда капремонта многоквартирных домов РК Андреем Вороньковым проинспектировал ремонт фасада многоквартирного дома и встретился с жильцами.

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