Министр ЖКХ РК: в Крыму все запланированные ремонтные работы будут выполнены, но со смещением сроков

Министр ЖКХ Республики Крым Алексей Кудинов совместно с заместителем Ниной Талыбиной, а также директором Фонда капремонта многоквартирных домов РК Андреем Вороньковым проинспектировал ремонт фасада многоквартирного дома и встретился с жильцами.
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