RT: в новогоднюю ночь россияне попросят чемодан с деньгами и год без катаклизмов

Большинство россиян загадывают желания в новогоднюю ночь – об этом заявили 73% участников опроса. Самым популярным желанием на грядущий год стало здоровье для себя и для близких (76%), счастье (44%) и год без катаклизмов и катастроф (28%).
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