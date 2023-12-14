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  • Наталья Эрнст
    Немцы поэтому и отдали свои patriotы, пусть хоть как-то прикрывают киев.. Самое главное чтобы хохлы не ломанулись в е...Минобороны ФРГ со...
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RT: в новогоднюю ночь россияне попросят чемодан с деньгами и год без катаклизмов

RT: в новогоднюю ночь россияне попросят чемодан с деньгами и год без катаклизмов

Большинство россиян загадывают желания в новогоднюю ночь – об этом заявили 73% участников опроса. Самым популярным желанием на грядущий год стало здоровье для себя и для близких (76%), счастье (44%) и год без катаклизмов и катастроф (28%).

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