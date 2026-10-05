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Пронедра

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Священник счел мат грехом и назвал риски для верующих

Священник счел мат грехом и назвал риски для верующих

Сквернословие на протяжении веков оставалось одной из самых спорных тем в российском обществе. Для одних мат — это эмоциональная разрядка, часть бытовой речи и способ выразить сильные чувства.

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