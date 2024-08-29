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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Новосибирской области провел пленарное заседание «Технопрома»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Новосибирской области провел пленарное заседание «Технопрома»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставку XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».

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