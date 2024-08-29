Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Новосибирской области провел пленарное заседание «Технопрома»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставку XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии