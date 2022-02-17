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Врач Кобрянов предупредил об опасности пульса свыше 100 ударов в минуту

Врач Кобрянов предупредил об опасности пульса свыше 100 ударов в минуту

Врач предупредил, что при таких показателях пульса необходимо выяснить причины тахикардии. По словам Кобрянова, для этого человеку нужно пройти процедуру ЭКГ, суточного холтеровского мониторирования, а также проконсультироваться у кардиолога.

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