Врач Кобрянов предупредил об опасности пульса свыше 100 ударов в минуту

Врач предупредил, что при таких показателях пульса необходимо выяснить причины тахикардии. По словам Кобрянова, для этого человеку нужно пройти процедуру ЭКГ, суточного холтеровского мониторирования, а также проконсультироваться у кардиолога.
Врач предупредил, что при таких показателях пульса необходимо выяснить причины тахикардии. По словам Кобрянова, для этого человеку нужно пройти процедуру ЭКГ, суточного холтеровского мониторирования, а также проконсультироваться у кардиолога.
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