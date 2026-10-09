ГК «Кронекс» построила спортплощадку и парковку во дворе Северодвинска

В центре огромного двора много лет планировали детский сад, но стройка была заморожена.В центре огромного двора много лет планировали детский сад, но стройка была заморожена.
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