Киевская хунта решила плотно приступить к отъему у УПЦ Свято-Успенской Почаевской Лавры. Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в лице своего главаря, советского экс-пропагандиста Еленского, заявила, что «провела экспертизу и выявила признаки аффилированности» с РПЦ.