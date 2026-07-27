Киевская хунта решила плотно приступить к отъему у УПЦ Свято-Успенской Почаевской Лавры. Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в лице своего главаря, советского экс-пропагандиста Еленского, заявила, что «провела экспертизу и выявила признаки аффилированности» с РПЦ.
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