Если ваше детство прошло в СССР, вы этот тест не пройдете: угадайте 10 самых смешных советских мультфильмов случайному кадру

Проверьте себя! В дождливые дни проводили все детство у экрана телевизора, раз за разом отправляясь в путешествие с любимыми и знакомыми героями? Признавайтесь, сколько раз вы смотрели мультфильм про дядю Федора, Шарика и кота Матроскина? А про Малыша и Карлсона? Предлагаем проверить, как обстоят дела с вашей памятью и пройти наш короткий тест для тех, кто обожает советские мультфильмы.