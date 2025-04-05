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Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

Политнавигатор США, которые у нас до 2022-го года иронично называли «партнерами», могут на самом деле стать «дружественным соперником» России – и при президенте-республиканце, и при демократах.

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Комментарии
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Алексей Тан
Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, ==================== А как Караганов (еврей-хасид из Беларуси) ... объяснит, 0-ую пошлину белярюси и минималки... Израилю и Украине???... у них ответ то должен быть.....  зятёк-то Трампа, Кушнер... чай человечек то для ИХ... не &quot;чужой&quot;.
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12 час.
Алексей Тан
И ещё что &quot;интересно&quot;.... чем больше &quot;союзнические&quot; УЗЫ... с ИНОРОДНОЙ Беларусью... тем БОЛЬШЕ навал мигрантов в Россию с ЮГА... КАКАЯ то связь не хорошая!!.
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11 час.
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