Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

Алексей Тан

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, ==================== А как Караганов (еврей-хасид из Беларуси) ... объяснит, 0-ую пошлину белярюси и минималки... Израилю и Украине???... у них ответ то должен быть..... зятёк-то Трампа, Кушнер... чай человечек то для ИХ... не "чужой".