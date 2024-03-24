Польша заявила о нарушившей воздушное пространство российской ракете

Воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, «запущенная дальней авиацией России». По информации ведомства, в ночь на воскресенье, 24 марта, в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракета была зафиксирована в районе города Осердув близ границы с Украиной.
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