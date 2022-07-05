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Politico: раненый в бою в ЛНР украинский офицер пожаловался, что ВСУ находятся в Донбассе в тяжелом положении

Politico: раненый в бою в ЛНР украинский офицер пожаловался, что ВСУ находятся в Донбассе в тяжелом положении

Американский журналист издания Politico Кристофер Миллер поделился содержание беседы с украинским офицером, который получил ранение о время боёв в ЛНР.

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