Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 622 подписчика

Жителя Липецкой области осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

Жителя Липецкой области осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

Житель Липецкой области ближайшие 20 лет проведет в тюрьме. Такое решение вынес суд, признав его виновным в госизмене за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили РБК во втором окружном военном суде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх