Жителя Липецкой области осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

Житель Липецкой области ближайшие 20 лет проведет в тюрьме. Такое решение вынес суд, признав его виновным в госизмене за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили РБК во втором окружном военном суде.
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