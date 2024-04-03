Почерк Запада в терактах виден невооружённым глазом. Подоляка привёл два факта

Канал контрабандного ввоза в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари был пресечён сотрудниками ФСБ и Федеральной таможенной службы.
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