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Театр абсурда

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Удар и союзники

Удар и союзники

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Сегодня довольно жесткий пост. Много обсуждалось, какова будет реакция наших союзников на удар «Орешником» по Днепру, не испугаются ли они, не ухудшит ли это наши отношения с Китаем, Казахстаном, странами «глобального Юга».

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