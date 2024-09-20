В суде рассказали, как СБУ планировала избавиться от Прилепина. «Убить выстрелом в затылок»

РИА Новости: Прилепина планировали убить выстрелом в затылок в МосквеЗахар ПрилепинРамиль Ситдиков/РИА Новости Захара Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову, но этот план не удалось осуществить из-за охраны писателя.