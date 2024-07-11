Песков оценил международные отношения стран глобального большинства

Международные отношения на базе уважения взаимных интересов стремятся развивать страны, представляющие большинство населения планеты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля на встрече с журналистами.
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