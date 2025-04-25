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Царев предрек политический марш Кличко к президентству

Царев предрек политический марш Кличко к президентству

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко, по его наблюдениям, готовится к политическому рывку с прицелом на президентское кресло.

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