Назаров назвал Уфу ведущим конгрессным центром страны

УФА, 5 декабря, ФедералПресс. На пленарном заседании VI Ялтинского международного экономического форума исполняющий обязанности премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал о выборе Уфы в качестве места проведения этого значимого события.
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