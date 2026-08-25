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ТАСС

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Командир Баскаков: ВС РФ вышли на финишную прямую перед Добропольем

Командир Баскаков: ВС РФ вышли на финишную прямую перед Добропольем

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Освобождение Матяшева вывело российские войска на финишную прямую у Доброполья, рассказал ТАСС командир отделения 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск "Центр" Артем Баскаков.

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