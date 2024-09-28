В ГД не исключили применения ядерного оружия при разрешении Киеву на удары вглубь РФ

По словам Андрея Картополова, принимать решение об использовании ЯО будет верховный главнокомандующий Разрешение Киеву на дальнобойные удары вглубь России может стать основанием для применения Россией ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.