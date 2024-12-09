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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск оказывают помощь мирным жителям на Кураховском направлении

Военнослужащие штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск оказывают помощь мирным жителям на Кураховском направлении

Бойцами был организован временный гуманитарный пункт, где они поделились с мирными жителями продуктами питания, медицинскими препаратами и средствами первой необходимости.

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