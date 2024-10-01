В период с 23 по 29 сентября жертвами дистанционных мошенников стали 60 граждан

В период с 23 по 29 сентября жертвами дистанционных мошенников стали 60 гражданПо итогам прошедшей недели наиболее актуальными схемами дистанционного обмана граждан являются:неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвести.