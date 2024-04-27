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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Bethesda открыла пользователям расширенной подписки PS Plus доступ к PS5-версии Fallout ...

Bethesda открыла пользователям расширенной подписки PS Plus доступ к PS5-версии Fallout ...

Bethesda открыла пользователям расширенной подписки PS Plus доступ к PS5-версии Fallout 4Изначально подписчики PlayStation Plus оказалась лишены доступа к бесплатному апгрейду, тогда как у пользователей Game Pass такой проблемы не возникло.

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