Bethesda открыла пользователям расширенной подписки PS Plus доступ к PS5-версии Fallout 4Изначально подписчики PlayStation Plus оказалась лишены доступа к бесплатному апгрейду, тогда как у пользователей Game Pass такой проблемы не возникло.
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