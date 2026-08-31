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Мотоциклисту не удалось уйти от инспектора ДПС

Мотоциклисту не удалось уйти от инспектора ДПС

Мотоциклист решил проехать по набережной, где вокруг находились люди и дети. Сотрудник ДПС остановил его и жестко объяснил, что на такой территории нужно думать не только о себе и своей езде.

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